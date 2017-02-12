Фото: vz.ua
Группа военных Украины пропала, не вернувшись с выполнения задания в Луганской области, пишет РИА "Новости".
Как рассказал пресс-офицер тактической группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов, пропавшие военные наблюдали за переднем краем украинских позиций. Сейчас поисковые группы пытаются связаться с пропавшей группой.
Напомним, в конце января ситуация на Донбассе ухудшилась. Говорится об увеличении интенсивности обстрелов.
Комментарии
Вероятно, поехали в Москву в качестве "заробитчан"
Да фигня по весне оттают, первая что ли такая потеряшка. Тут другое интересно что это хохлобесы вдруг пропажей озаботились, ведь потерь нет, а тут даже сами заявили блатной там скорей всего был.
у них есть свои волонтеры типа наших Лиза Алерт
Как рассказал пресс-офицер тактической группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов, пропавшие военные наблюдали за переднем краем украинских позиций --- да, и ничего плохого не делали. просто наблюдали
Это были шпиЁны, а СМЕРШ работает...
Не пора ли ВСУ объединится с ополчением и очень строго наказать хунту, захватившую власть?
До наблюдались, выпили маленько уснули и замерзли что тут не понятного весной оттают.Не боевые потери, родственникам выплачивать деньги не нужно.
Потерь нет (с)
дезертировали в Россию
Не вернулись..., а зачем лезть на мины?
гость - 11:27 "замерзли, что тут не понятного, весной оттают" и будут как новенькие
Спустя четыре дня замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что пропавшие украинские военные подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа обороны ополченцев в районе села Октябрь к югу от Донецка. Он уточнил, что двое силовиков погибли сразу после подрыва осколочной заградительной мины ОЗМ-72, третий скончался от полученных ран, успев при этом сообщить по каналам связи о произошедшем своим командирам. Они, однако, мер по поиску бойцов не приняли. Тела погибших бойцов позднее передали украинской стороне.
Сколько злобы и яда в адрес братьев украинцев. Кто там на очереди.