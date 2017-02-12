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Больше 700 дольщиков получили свои квартиры в новых жилых домах в Алтайском крае в прошлом месяце, сообщает официальные сайт администрации региона.
В Барнауле и Бийске квартиры были сданы без нарушения сроков. Таким образом, с начала года в эксплуатацию были введены пять многоквартирных домов. Их возводили компании ИСК "Союз", "Стройком".
Раньше предусмотренного срока возвели дома компании "Адалин-строй", "Жилищная инициатива" и "Строительное управление №1".
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В ведомстве уточняют, что еще 21 дом находится в разных стадиях строительства. Все они строятся с привлечением дольщиков.
Отметим, что в прошлом году свои квартиры в срок получили порядка семи тысяч дольщиков.
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