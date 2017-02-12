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Алтайские полицейские задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, инцидент произошел в селе Алтайское. Мужчина ночью проник в дом к 22-летней девушки. Он ударил ее по лицу и украл цифровую приставку к телевизору, накопительную карту и ушел.
После произошедшего девушка обратилась в полицию. Нападение было раскрыто по горячим следам. Подозреваемым оказался судимым односельчанин, который освободился месяц назад. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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