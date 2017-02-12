Эскадренный миноносец USS Porter уже не находится в акватории Черного моря. Судно покинуло воды после того, как провело операции по обеспечению безопасности. Об этом пишет "ТАСС".
Как сообщается, миноносец также взаимодействовал с "союзниками и партнерами". Судно, в частности, участвовало в международных учениях Sea Shield 2017.
Напомним, миноносец появился в акватории Черного моря 2 февраля. Военные корабли нечерноморских стран в мирное время могут находиться там не больше трех недель.
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