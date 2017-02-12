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Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать позицию Японии, которая осудила Северную Корею за запуск баллистической ракеты. Об этом пишет "Интерфакс".
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Как сообщается, кабинет министров Японии резко осудили запуск ракеты, который был произведен в сторону Японского моря. Предполагается, что КНДР запустила межконтинентальную ракету.
Отметим, что в прошлом году Северная Корея не один раз проводила испытания ракет и ядерных бомб. Минувшей ночью также была запущена ракета с территории КНДР в сторону Японского моря.
Комментарии
Пообещал... осудить ... может быть ... потом... Не дурак. Северная Корея - единственная страна, кторой США проcрала войну!
А где США выиграли войну?