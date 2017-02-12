Фото: Вячеслав Кондаков ИА "Амител"
Около тысячи барнаульцев пришли посмотреть на чемпионат по трековым гонкам на Кубок губернатора, который проходит в воскресенье, 12 февраля, сообщает корреспондент ИА "Амител" с места событий.
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"На трибунах, несмотря на тридцатиградусные морозы, очень много народа. Люди греются в помещениях в перерывах между заездами",- говорит журналист.
Чемпионат проходит на Барнаульском ипподроме. Среди зрителей очень много родителей с маленькими детьми. Все спасаются от морозов горячим чаем.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае с 11 по 15 февраля из-за аномальных морозов объявлено штормовое предупреждение. Минувшей ночью температура воздуха в некоторых районах региона опускалась до -36 градусов. Сейчас в Барнауле солнечно, температура воздуха составляет -28 градусов.
Комментарии
А где гонки, на чем, видел детскую коляску на фото, на них что ли?
А что губернатор на трибуне снег не убрал?
пять человек из близстоящих домов вижу, сумасшедшую мать, притаранившую грудничка, вижу, а тысячи зрителей не вижу ( Здравый смысл пока побеждает.
Все остальные активисты на лыжах! Где лесной репортаж?
Зрители бы и пиво с шашлыками, если бы там разрешали пить и есть что либо кроме булок. ЛОшадей не увидел
Забыли написать что гонки то - автомобильные, а народ вон лошадей ищет. И причем здесь губернатор непонятно, спонсор чтоль?
гонки утеплили?
смысла снег убирать с кресел нету, т.к. зрители все равно примерзнут к ним
Уютненько там у вас с губернатором, и веселуха такая ... прям из хаты выходить не хочется Что за садисты детей тащат на такой мороз?
Амиковцы очередной раз отожгли))))
а где тысяча людей?