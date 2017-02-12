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Около 70 человек отравились угарным газом в картинг-центре, расположенном в бельгийском городе Вавр. Инцидент произошел вечером в субботу, 11 февраля, пишет "Лента.ру".
Отметим, что официальное открытие этого заведения должно было состояться лишь 14 февраля. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка в системе вентиляции. Зрители начали обращать внимание на то, что воздух "непригоден для дыхания".
В результате, у 50 человек диагностировали легкое отравление, состояние 12 оценивается, как средней тяжести. Все пострадавшие находятся в местных больницах. Всего в момент ЧП в центре находились 150 человек.
По данному факту назначена проверка.
Комментарии
Газенваген вернулся.