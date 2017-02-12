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Президент США Дональд Трамп выразил восхищение своей дочерью Иванкой, несмотря на все давление со стороны СМИ. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
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"Горжусь своей дочерью Иванкой. Несмотря на критику и плохое обращение со стороны СМИ, она все равно идет с высоко поднятой головой, это действительно прекрасно", — отметил президент
Как ранее сообщало ИА "Амител" , недавно стало известно, что сеть универмагов Nordstrom не будет продавать вещи, производимые брендом Иванки. По словам представителя сети, такой шаг связан с низким спросом на эти товары. В компании подчеркнули, что распродадут все, что есть в наличии, но больше ничего заказывать не будут. Известно, что в конце прошлого года в ассортименте сети был 71 товар фирмы дочери Трампа, а сейчас четыре бренда.
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