Фото: vk.com/barneos22
Внедорожник Mitsubishi Pajero врезался в пассажирский автобус днем в воскресенье, 12 февраля, в Барнауле на перекрестке улиц Георгия Исакова и Малахова. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Как отмечают свидетели происшествия, авария произошла прямо на пешеходном переходе. На месте ДТП собралась пробка.
Судя по фотографии, у машины сильно поврежден передний бампер.
Комментарии
Судя по фотографии, у машины сильно поврежден передний бампер.
там морда отсутствует)) а в принципе верно передний бампер сильно поврежден. его просто не осталось)))
вообще-то на малахова не перекрёсток с исакова. автор статьи выйди туда и посмотри, её пересекают только пешики. про малую малахова не лечим меня. в статье не про неё
Вот такой идиотский перекрёсток. Барнаул вообще спланирован любителями тупиков и аппендицитов.
Да уж про бампер в статье видно прикололись.