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Внедорожник влетел в автобус на пешеходном переходе в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
ДТП произошло на перекрестке улиц Георгия Исакова и Малахова

Фото: vk.com/barneos22

Внедорожник Mitsubishi Pajero врезался в пассажирский автобус днем в воскресенье, 12 февраля, в Барнауле на перекрестке улиц Георгия Исакова и Малахова. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Как отмечают свидетели происшествия, авария произошла прямо на пешеходном переходе. На месте ДТП собралась пробка.

Судя по фотографии, у машины сильно поврежден передний бампер.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.02.2017 13:44
- гость -

Судя по фотографии, у машины сильно поврежден передний бампер.

там морда отсутствует)) а в принципе верно передний бампер сильно поврежден. его просто не осталось)))

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12.02.2017 14:38
- гость -

вообще-то на малахова не перекрёсток с исакова. автор статьи выйди туда и посмотри, её пересекают только пешики. про малую малахова не лечим меня. в статье не про неё

0  0
12.02.2017 15:05
- гость -

Вот такой идиотский перекрёсток. Барнаул вообще спланирован любителями тупиков и аппендицитов.

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12.02.2017 15:25
- гость -

Да уж про бампер в статье видно прикололись.

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