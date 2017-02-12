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Пенсионерке стало плохо во время полета из Москвы в Симферополь. Экипаж самолета принял решение об экстренном приземлении в аэропорту Ростова-на-Дону, пишет газета "Известия".
Воздушное судно приземлилось, но женщина впоследствии скончалась.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , аналогичный случай произошел накануне в аэропорту Екатеринбурга. Самолет, выполнявший рейс Москва — Хабаровск, произвел экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. 63-летний пассажир скончался.
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