Фото: wallpapershome.ru
Фильм Мартина Джеймса Фоули "На пятьдесят оттенков темнее", вышедший в российский прокат 9 февраля, бьет рекорды по кассовым сборам. Об этом пишет "Росбалт".
Как сообщается, в американском прокате в первый же день продолжение фильма "Пятидесяти оттенков серого" собрало 22,4 миллиона долларов.
Напомним, первая часть вышла в прокат ровно два года назад. За первые же выходные картина заработала 85,1 миллионов долларов.
Отметим, что на фильм в основном идут женщины. Мужчин на сеансов не набирается и 20%.
Фильмы "Пятидесяти оттенков серого" и "На пятьдесят оттенков темнее" сняты по одноименным книгам Э. Л. Джеймс. В основе сюжета любовные отношения между молодой девушкой Анастейшей Стил и миллионером Кристианом Греем, который увлекается необычным сексом.
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