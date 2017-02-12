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Следователи проверяют информацию, опубликованную в местных СМИ, о падении глыбы снега на шестилетнего ребенка с крыши здания поликлиники в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как сообщается, инцидент произошел у барнаульской поликлиники №12. Ребенок госпитализирован с признаками сотрясения головного мозга.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю инициирована доследственная проверка, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, и дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц",- сказано в пресс-релизе.
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