Фото: gismeteo.ru
Аномальные холода, пришедшие в Алтайский край на прошлой неделе, не оставляют регион с началом новой семидневки.
Напомним, штормовое предупреждение из-за морозов действует до 15 февраля. В ночь на понедельник температура в крае опускалась до -37 градусов. Днем по региону без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.
Температура в светлое время суток составит -18…-23 градуса, в предгорьях -13…-18 градусов. Ветер южный, два-семь метров в секунду.
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В Барнауле днем также без осадков, гололедица. Температура в краевой столице составит -19…-21 градус. Ветер южный, до семи метров в секунду.
Комментарии
Таки 23 градуса для Сибири - это АНОМАЛЬНЫЕ морозы?
В справочнике для проектирования в Алт крае принимается -38 градусов. У меня то же вопрос почему 30 градусные морозы стали у нас АНОМАЛЬНЫМИ? Вот если бы +30 в феврале, то это аномально. МЧС просто на всякий случай всю зиму называют аномальной. Если что случится-отчитаются "мы же говорили - аномально все у нас"!