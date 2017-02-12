Доброе дело рыбака из Барнаула Ивана Драчева, спасшего лося, вошло в Топ-12 самых трогательных и добрых дел 2016 года, который составил портал AdMe.ru.
Как ранее писало ИА "Амител" , барнаулец Иван Драчев 30 октября спас молодого лося, провалившегося под лед. В этот день мужчина пришел на рыбалку вместе со своим отцом. Мужчины увидели, что животное провалилось в полынью и долго не могло выбраться из ледяной воды.
Лось сильно дрожал и чтобы спасти сохатого, рыбак, пытаясь согреть, начал растирать его. По словам мужчины, в МЧС отказались оказывать помощь животному. В итоге Иван вместе с отцом принялись самостоятельно вытаскивать лося.
Мужчины смогли вытащить животное с помощью веревки. Как позже признался Драчев, теперь охотиться на таких животных он просто не сможет.
Комментарии
"Людей добрых и отзывчивых ты немало найдешь в этом мире. Гораздо сложнее найти человека, который бы по настоящему ценил таких людей"... От себя скажу. Уважаю таких сильных людей!