Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 216 квадратных метров на участке 12 соток продают в барнаульском поселке Казенная Заимка за 7,9 миллиона рублей.
Как отмечается на сайте Avito.ru, дом находится на улице Дуброва. Автор объявления подчеркивает, что жилье не требует дополнительных вложений. Полы в жилье имеют подогрев.
Внутри дома расположено шесть комнат. При этом жилую площадь можно увеличить на 100 квадратных метров за счет мансарды.
На участке находятся баня, бассейн, гараж, теплица.
Комментарии
нельзя так близко смотреть телевизор!
на помойке?
такой бассейн на каждой второй даче
отличная дача! мне очень понравилась!
Хороший домик только большой