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Морозы до -37 градусов охладят Алтайский край в ночь на 13 февраля

, ИА "Амител"
Днем в этот день будет морозно, солнечно, на дорогах возможен гололед

Фото: pixabay.com

Алтайский край в понедельник, 13 февраля, останется во власти штормового предупреждения из-за аномальных морозов.

По данным ЦГМС по региону, в ночь на понедельник столбики термометров в регионе опустятся до -32...-37 градусов, местами в восточных районах похолодает до -26...-31. Днем в этот день потеплеет до -18...-23 градусов, в предгорьях до -13...-18.

Осадков 13 февраля не прогнозируют,  в утренние часы возможны местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть южный 2-7 метров в секунду.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае с 11 по 15 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. Минувшей ночью столбики термометров в некоторых районах края опускались до -36 градусов.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.02.2017 17:57
- гость -

Сегодня в пригороде было-40

0  0
12.02.2017 17:58
- гость -

Охлаждают холодец, лингвисты млин. А морозы ожидаются.

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