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Алтайский край в понедельник, 13 февраля, останется во власти штормового предупреждения из-за аномальных морозов.
По данным ЦГМС по региону, в ночь на понедельник столбики термометров в регионе опустятся до -32...-37 градусов, местами в восточных районах похолодает до -26...-31. Днем в этот день потеплеет до -18...-23 градусов, в предгорьях до -13...-18.
Осадков 13 февраля не прогнозируют, в утренние часы возможны местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть южный 2-7 метров в секунду.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае с 11 по 15 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. Минувшей ночью столбики термометров в некоторых районах края опускались до -36 градусов.
Комментарии
Сегодня в пригороде было-40
Охлаждают холодец, лингвисты млин. А морозы ожидаются.