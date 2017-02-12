Фото: x-sport.info
Группа туристов, совершавшая восхождение на гору "Броненосец" в Бурятии на территории Тункинского района, попала под снежную лавину.
Как сообщили в ГУ МЧС по республике, данные о ПЧ поступили накануне в 20:20 по местному времени.
Сразу после получения информации об инциденте к месту выехали спасатели из населенного пункта Кырен.
В ночь на 12 февраля сотрудники МЧС оказали необходимую помощь пострадавшему и эвакуировали его с горы.
"Пострадавший передан родственникам. Спасательные работы завершены", — добавляют в экстренном ведомстве, подчеркивая, что ситуация в горах Бурятии остается лавиноопасной.
Комментарии