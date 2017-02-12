Фото: youtube.com
Видеообращение к президенту России Владимиру Путину с призывом вернуть "фунфырики" в аптеки записал мужчина, представившийся жителем Новосибирской области.
Ролик, опубликованный 9 февраля, являет зрителю некоего мужчину, который называет себя Беляшом, уточняя, что его настоящее имя Димка Буханисов, а живет он в Тогучинском районе.
Обращаясь к российскому лидеру, мужчина отмечает: "Я тебя прошу, пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти "фунфырики" были. Прошу тебя, родной, прошу, прошу. Даже могу покреститься. Пожалуйста, пусть "фунфырики" обратно вернутся".
В случае возвращения "фунфыриков" Беляш обещает поддерживать руководство страны. Также в своем видеообращении мужчина передает привет Дмитрию Медведеву.
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Отметим, что "фунфыриком" называют небольшую бутылку алкоголя или спиртосодержащей жидкости. Наиболее часто это слово применяется в отношении аптечных настоек.
К слову, в своем обращении житель Новосибирской области указал на то, что необходимо различать "Боярку" (средство для ванн "Боярышник" является алкогольным суррогатом, от отравления которым в конце прошлого года в Иркутской области кончались более 70 человек) от "фунфыриков", к примеру, "Витасепта" — антисептика для дезинфекции кожи.
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Напомним, что после чудовищной трагедии в Иркутской области, связанной с гибелью более 70 человек от "Боярышника", в России приостановлена продажа непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов.
Комментарии
Уже тупые укрофейки тащите на Амик. Красавцы чё.
Даже "Превед Медвед" сделал на последних кадрах ))
17:13, а что это не правда что-ли? У меня вот сомнений нет, что это не актёр, а обычный мужик с деревни.
Какие фунфырики? Платите налоги. Пейте государеву водку!
12.02.2017 17:16
- гость -
Авторство ролика посмотри. Амик уже оцензорился и потерял ориентацию.
Любой бомжара с вокзала за фунфырики. На водку им денег не найти.
12.02.2017 17:50
- гость -
И чо, они таки внедрили своего в редакцию?
Судя по новостям - похоже.
Это видио обращение, как тупостью и деградацией не назовешь. Особенно не делает чести, местным властям, где это чудо проживает. Скорее всего, дает верную, заслуженную характеристику региональным диванным властям.
В каждом городе, селе, поселке такие ребята проживают.,...не суди, да судим не будешь