Иллюстрации: grifoninfo.ru, barnaul.org
Работа нового кольцевого автобусного маршрута №29, призванного улучшить транспортное сообщение с нагорным медицинским кластером, стартовала в понедельник, 13 февраля, в Барнауле.
Как ранее отмечали в администрации города, открытый аукцион на обслуживание данного маршрута выиграло ООО "ПромСтройСервис". Автобус будет осуществлять беспересадочную доставку людей из спальных районов краевой столицы в Краевую клиническую больницу по объездной дороге.
Схема движения маршрута выглядит следующим образом: улица Солнечная Поляна – улица Энтузиастов – улица Попова – Северный Власихинский проезд – улица Лазурная – улица Власихинская – шоссе Ленточный Бор – Змеиногорский тракт – улица Ляпидевского – улица Аванесова – Змеиногорский тракт – проспект Ленина – проспект Космонавтов – улица 40 лет Октября – улица Петра Сухова – улица Малахова – улица Георгия Исакова – улица Солнечная Поляна.
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В мэрии также уточняли, что движение автобусов будет осуществляться в обе стороны с интервалом в 10 минут.
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