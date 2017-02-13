Иллюстрации: novgorod.ru, barnaul.org
Схема движения автобусного маршрута №39 изменена в Барнауле с 13 февраля.
Тот факт, что данные автобусы будут ходить с понедельника по-новому, анонсировали в городской администрации.
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Теперь маршрут будет проходить на одном из участков так: улица Энтузиастов – улица Солнечная Поляна – улица Юрина – улица Попова – проспект Космонавтов – улица Солнечная Поляна (до конечного остановочного пункта "Ипподром").
Данное решение принято в связи с многочисленными обращениями горожан.
Комментарии
Это не схема, это схемища!
От руки бы нарисовали, если не умеете.
А в новостях на Россия1 сказали что это маршрут № 29. Кто врет?
Не понятно. 39-й закрывают, или переименовывают в 29? и те, кто не смотрит новостя будут зря ждать 39-й? Вот так рождаются слухи. АМИК новость придумал? Или дезу?
вы то ли отморозились с утра? 29-й это до кластера, он не тут ходит.
Очередная схема "Вырви глаз"
13.02.2017 08:56
финт
Ну подзамерзли, да.
Схема зашифрована.
Враг не пройдёт, т.е. не проедет.
3летний ребенок лучше нарисует ничего не понятно
А ВЕСЬ маршрут нельзя было написать?
Был когда-то нормальный маршрут
Закрыть должны давно , но господин Падеров носит в комитет поэтому закрывают глаза на регулярность куда смотрят контролирующие органы????