Фото: vk.com/barneos22
Столкновение легкового автомобиля и пожарной машины произошло в Барнауле днем в воскресенье, 12 февраля, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"На улице Никитина авария, пожарные не разъехались с автомобилем из-за узких дорог ",- сообщают свидетели происшествия.
Иные детали происшествия не уточняются, также неизвестно есть ли в ДТП пострадавшие.
Комментарии
очень информативная опять новость. кто? что?куда? зачем?
пытался вечером зайти в регу на новой версии, результат нулевой. верните вход на старой версии, комментарии уже не пишутся после 6 вечера вообще, все посвалят с ресурса