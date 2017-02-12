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Следователи возбудили уголовное дело после того, как девушку-фельдшера, приехавшую на вызов в Саратове, едва не изнасиловали пятеро мужчин. Об этом пишет РИА "Новости".
Сейчас в ведомстве создали следственно-оперативную группу для расследования этого инцидента. В скором времени будет решен вопрос о задержании подозреваемых.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , пятеро мужчин вызвали бригаду скорой помощи, сообщив, что у больного произошел гипертонический криз. В квартиру поднялась 27-летняя девушка-фельдшер. Как только она зашла в квартиру, мужчины закрыли дверь и потребовали, чтобы она сняла с себя одежду.
Фельдшеру удалось закрыться в ванне, откуда он вызвала полицию по своему мобильному телефону. все это время мужчины пытались проникнуть в санузел.
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