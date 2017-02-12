Фото: ya.clan.su
Более 200 из 240 дельфинов-гринд, которые ранее выбросились на берег Новой Зеландии, во время ночного прилива вернулись в воду. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщается, те животные, которые ушли в воду, остаются на мелководье. Пока они не торопятся на большую глубину.
Сейчас на суше осталось еще порядка 17 дельфинов. Спасатели планируют их отправить в море при следующим приливе.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , накануне на берег выбросились около 200 дельфинов. Ранее на берег выбросились свыше 400 гринд, около 300 из них погибли. Люди оказывают дельфинам помощь, они поливают их водой и укрывают их кусками ткани.
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