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Врачи в Китае зарегистрировали в этом году первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа N7H9, пишет "ФАН".
Сейчас 68-летний пациент находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Пациент живет провинции Хэбэй.
Как пишет издание, мужчина заболел еще в конце прошлого месяца. Сначала его лечили в городе Ланфан. Однако позже, когда состояние мужчины стало ухудшаться, его перевезли в Пекин.
Птичий грипп — классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Случаи заражения гриппом H7N9 зафиксированы в Китае в апреле 2013 года, зафиксировано 453 случаев болезни человека данным вирусом. За исключением одного случая в Пекине, все остальные случаи зарегистрированы в восточных районах.
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