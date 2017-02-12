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Прокурор Индустриального района Юрий Риферд инициировал проверку после падения на ребенка глыбы снега с крыши поликлиники в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Алтайского края.
Как сообщается, в результате ЧП пострадала шестилетняя девочка. В тот день она вместе с мамой возвращалась из детского сада. Снег сошел с крыши поликлиники №12.
В ведомстве подчеркивают, что сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. Она проходит амбулаторное лечение, угрозы ее жизни нет.
"Кроме того, при необходимости прокурором будет предъявлен гражданский иск в интересах пострадавшей девочки",-говорится в пресс-релизе.
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