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Сотрудники правоохранительных органов задержали священника Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева в Санкт-Петербурге у Исаакиевского собора за попытку провести одиночный пикет. Об этом пишет Gazeta.ru.
Как сообщается, при задержании Хмелева назвали "провокатором". ЧП случилось во время крестного хода у здания собора. После задержания священника доставили в отделение полиции, там его обвинили в воспрепятствовании проведению шествия.
Издание пишет, что около храма люди выстроились в кольцо. Таким образом, они протестовали против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.
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