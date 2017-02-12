Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте СК России проверяет информацию о крушении вертолета Робинсон над озером Телецкое. Как сообщили в пресс-службе ведомства, о ЧП сообщили очевидцы.
В настоящее время следователи проводят доследственную проверку.
На сайте ведомства сообщается, что следственная группа готовится выехать к месту возможного крушения воздушного судна. Также выясняются обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего не сообщается. Предположительно, на борту вертолета находился известный предприниматель Анатолий Банных.
Комментарии