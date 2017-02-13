К поискам вертолета, потерпевшего крушение над Телецким озером вечером 12 февраля, спасатели приступят утром 13 февраля. В настоящее время к предполагаемому месту крушения стягиваются все возможные силы и средства.
Напомним, по предположительным данным, вертолет "Робинсон" потерпел крушение над Телецким озером вечером 12 февраля. О ЧП спасателям сообщил егерь, который увидел, что огни вертолета погасли над озером. В МЧС подтвердили, что вертолет не выходит на связь. Также в экстренных службах сообщили, что на борту вертолета находились пять человек. В их числе известный барнаульский предприниматель Анатолий Банных. По сообщениям СМИ, предположительно, на борту находились двое детей. Однако эти данные не подтверждаются.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Алтай, в район падения вертолёта "Робинсон" в Турочакском районе из Горно-Алтайска направлена аэромобильная группировка численностью 60 человек и еще 30 спасателей на вездеходном транспорте.
Ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что вертолет "Робинсон" авиакомпании "Алтай-авиа" совершал экскурсионный полет к Телецкому озеру, который должен был продлиться 3-3,5 часа.
Ожидается, что в понедельник, 13 февраля, в 08.00 (крск) из Барнаула прибудет вертолет МИ-8 №20547 для проведения поисковых работ. В числе поисковой группы будут спасатели из Барнаула, Иркутска, Хакасии. Все они прибудут на вертолетах. В регион также доставят подводный аппарат FALCON.
В связи с крушением вертолета в Республике Алтай работает "телефон доверия". Номер телефона 8-388-23-99999.
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