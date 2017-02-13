Следствие рассматривает три версии крушения вертолета "Робинсон" в акватории Телецкого озера в Республике Алтай, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Предположительно, причиной ЧП могла стать плохая погода, техническая неисправность или ошибка пилота.
По предварительным данным, вертолет мог затонуть. На его борту находились пять человек. Среди них, предположительно, был бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, двое детей. Эти данные уточняются. О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего не сообщается.
На сайте МЧС Республики Алтай сообщается, что следственная группа готовится выехать к месту возможного крушения воздушного судна. Выясняются обстоятельства произошедшего. Сейчас над Телецким озером плохие погодные условия — сильный ветер и шторм.
Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета на Алтае.
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