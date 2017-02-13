Экстренным службам удалось определить точный маршрут вертолета Robinson, который потерпел крушение в Республике Алтай вечером 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Вертолет совершал экскурсионный полет по маршруту: площадка Карасук – озеро Телецкое. После полета на Телецкое озеро он должен был вернуться на площадку Карасук", – сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что вертолет перестал выходить на связь, когда он находился в районе Телецкого озера. Вскоре от очевидцев поступила информация о падении вертолета.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, всего на борту находились пять человек. По предварительным данным, в вертолете мог быть бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных.
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