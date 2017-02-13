На борту вертолета Robinson, который потерпел крушение в Республике Алтай, было пять человек. Среди них:
Ракитский Дмитрий – шеф-пилот авиакомпании "Алтайавиа";
Ракитская Елена – супруга пилота;
Банных Анатолий – бизнесмен, бывший вице-премьер Республики Алтай;
Козинцева Мария – гендиректор вертолетного клуба Heli Port;
Вореводин Глеб – известный российский бейсджампер.
Эти данные сообщает ТАСС со ссылкой на межрегиональную общественную организацию пилотов и граждан – владельцев воздушных судов.
Также источник подчеркивает, что несовершеннолетних детей на борту вертолета не было. Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что среди пассажиров были два ребенка.
Есть ли среди пассажиров и экипажа выжившие, пока неизвестно. По предварительным данным, вертолет мог затонуть.
Группа спасателей из 60 человек уже направилась к возможному месту падения. Утром 13 февраля в Республику Алтай из Барнаула прибудет вертолет МИ-8 №20547 для проведения поисковых работ. В числе поисковой группы будут спасатели из Барнаула, Иркутска, Хакасии. Все они прибудут на вертолетах. В регион также доставят подводный аппарат FALCON.
В связи с крушением вертолета в Республике Алтай работает "телефон доверия". Номер телефона 8-388-23-99999.
Напомним, следствие рассматривает три версии крушения вертолета. Предположительно, причиной ЧП могла стать плохая погода, техническая неисправность или ошибка пилота.
Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета на Алтае.
Комментарии
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Пусть всех живыми найдут. Но может Анатолию Банных стоит понять, что вертолет - не его транспорт
60 спасателей...
Пузырек 13 февраля 2017 г.
08:33
Пусть всех живыми найдут. Но может Анатолию Банных стоит понять, что вертолет -
не его транспорт
*******
ему это только ленивый не говорил
Если выживет ! Хороший губернатор будет!
Офигеть!!! А говорят снаряд дважды в одно место на бьет. Анатолий, третий раз!!!