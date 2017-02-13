Фото: liveinternet.ru
Три воздушных судна будут задействованы в операции по поискам вертолета "Робинсон", потерпевшего крушение вечером 12 февраля в акватории Телецкого озера.
Как заявил начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Игорь Букин, в настоящее время сформирована группировка сил и средств в составе более 160 человек.
"Из них аэромобильная группировка главного управления, оперативная группа. Группировка совершает марш от Горно-Алтайска до населенного пункта Яйлю, где будет развернут базовый лагерь для проведения поисково-спасательных работ. 13 февраля с 07:00 планируется задействовать три воздушных судна для проведения поисковых работ и доставки сил и средств в район предполагаемого крушения", – отметил представитель экстренного ведомства.
Читайте также: Опубликован список пассажиров упавшего в Республике Алтай вертолета
Как сообщал портал Amic.ru, крушение вертолета произошло вечером 12 февраля. На борту судна находились пять человек: бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, пилот Дмитрий Ракитский, супруга пилота Елена Ракитская и Глеб Вореводин.
В качестве вероятных причин произошедшего назывались погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилота.
Комментарии