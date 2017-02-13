Фото: ren.tv
Пилот Дмитрий Ракитский, управлявший вертолетом Robinson, который накануне упал в акватории Телецкого озера, является очень опытным летчиком.
Как передает Life.ru, Дмитрий Ракитский пилотирует вертолеты с 1998 года. Отмечается, что летчик в свое время испытывал Robinson R-66 в условиях Северного полюса во время экспедиции.
Кроме того, он первым в России совершил кругосветный облет на Robinson, преодолев за 43 дня порядка 40 тысяч километров.
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Напомним, Robinson с пятью людьми на борту пропал в акватории Телецкого озера вечером 12 февраля. Согласно предварительным данным, в вертолете находились пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, предприниматель Анатолий Банных, руководитель Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.
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Активная фаза поисковой операции начнется утром 13 февраля.
Среди возможных причин крушения вертолета назывались погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилота.
Комментарии
Толян, опять???
На этот раз капитально, или только очередное предупреждение?
В любом случае, желаю благополучного итога
Не смотря на большой опыт, зачем нужно было взлетать в 20-00 вечера. При том в такой мороз. На этом воздушном судне нет против облединительной системы. И данный вертолет не расчитан для полетов по приборам. При этом для него нет наземных радио средств, на которые он должен настраивать бортовую аппаратуру.
Сталинский Сокол, ну написано же, пилот опытный, "накануне упал в акватории Телецкого озера", да и один пассажир то же
Интересно узнать причину полета, в чем была необходимость лететь ночью и в мороз?
13.02.2017 07:52
- гость -
они же профессионалы. правда, правильнописание хромает. оно хорошее, но хромает.
не хотел бы я к подобным врачам попасть, или лететь в самолёте, который построили подобные авиастроители...
заместитель гендиректора Heli Club Мария Козинцева
***
вот так вот не проснёшься и прочитаешь Хелл Клаб. долго пытался понять, кого надоумило так компанию назвать, пока не дошло, что сам ошибся.
13.02.2017 07:44
- гость - ++++ КАЗИМИР! Хорош Дурку гонять. Давай вылазь из подполья. Пиши свои вразумительные коменты на эти случаи.
Толик... Толик...
Вот экстремал!, того раза ему было мало
Тех разов ему было мало. Это как минимум 3-я серьезная вертолетная авария толика. он на Робинсоне падал уже, ногу ломал вроде бы.
К Телецкому с востока прилегает заповедник.
Толик, Толик... догнал таки судьбу... так еще и не один, а с компанией!
- гость - 13 февраля 2017 г.
09:00
Тех разов ему было мало. Это как минимум 3-я серьезная вертолетная авария
толика. он на Робинсоне падал уже, ногу ломал вроде бы.
К Телецкому с востока прилегает заповедник.
Источник: © ИА "Амител"
в прошлый раз не летел на вертолете они по земле шли..
охотник- ночью чтоли?
Людей жалко и тех,кто погиб и тех,кто в такую холодрыгу проводит поискспасоперацию в 04!
Сталинский Сокол, а Вы умеете на вертолете летать?
Или только на ТУ-134?
а почему именно Ту-134?
Участок земли у него там был, всё рекламу снимали продать не мог москвичам.