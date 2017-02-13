Фото: robinson.helikoptery.sk
Спасатели Республики Алтай нашли предполагаемое место крушения вертолета Robinson R-66, который разбился в акватории Телецкого озера, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Вертолет, предположительно, упал неподалеку от мыса Кокши. По данным издания, спасатели выдвинулись в сторону места крушения на машинах высокой проходимости. Они должны были прибыть на мыс для начала поисково-спасательной операции в 07:00 по местному времени.
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Уточняется, что до предполагаемого местонахождения Robinson R66 спасатели смогут добраться лишь на вертолете.
В МЧС добавили, что число задействованных в операции спасателей планируют увеличить до 120 человек.
Комментарии
Он самый,
а там озеро замерзает?
Телецкое озеро - единственный в Сибири водоем, который зимой обычно полностью не замерзает. Вся акватория озера покрывается льдом один раз в 15 лет. Каждый год ледовый покров устанавливается в узкой северной части озера, а в южной части и центральной - как раз там, где находится Яйлю, озеро открыто всю зиму.
(с сайта "Кедрогор"
Свидетели видели как вертолет упал в воду в 200-300 м от берега. Всё
а зачем летать над озером на вертолете с одним двигателем?
В темное время суток над заповедником вообще летать запрещено
Спасатели обнаружили предполагаемое место. Браво. Молодцы.
Только ведь очевидцы ясно сказали, что вертолет упал в воду.
Чего искать? Доставать со дна надо
В темное время суток над заповедником вообще летать запрещено
Да?
Пироженка,озеро, не являеться частью заповедника,там летать можно всем,только уведовив о своём маршруте!