Фото: avtorinok.ru
Жителей столицы Алтайского края в понедельник, 13 февраля, ожидают шестибалльные заторы, передают "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная обстановка наблюдается на участке Павловского тракта, пролегающем от кольцевого перекрестка до проспекта Строителей, на пересечении улицы Малахова с Власихинской, а также на Змеиногорском тракте. Здесь скорость движения транспорта не превышает 5-7 километров в час.
Также пробки возникли на улице Советской Армии, пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной, на отдельных участках проспекта Строителей, улиц Попова и Малахова.
Кроме этого, в городе произошло три ДТП – на Змеиногорском тракте, на Павловском тракте и проспекте Строителей.
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