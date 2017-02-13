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Обращение к читателям ИА "Амител" в связи с трагедией над Телецким озером

, ИА "Амител"
Просим читателей воздержаться от оскорбительных комментариев

Вечером в воскресенье, 12 февраля, в районе Телецкого озера в Республике Алтай потерпел крушение вертолет "Робинсон". На борту кроме пилота было четыре пассажира. Среди них известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных.

Читайте также: Названы возможные причины крушения вертолета в Республике Алтай 

Анатолий Николаевич Банных является генеральным директором финансово-промышленной группы "Сибма", в состав которой входит и информационное агентство "Амител".

Спасатели нашли место предполагаемого крушения, однако само судно и его пассажиры пока не найдены. Неизвестно, остался ли кто-то в живых.

Amic.ru выражает соболезнования близким пропавших. Мы вместе со всеми надеемся на чудо.

В течение нескольких дней Amic.ru не будет публиковать развлекательный контент. Просим наших читателей с уважением отнестись к чувствам людей, близко знаюших Анатолия Николаевича и всех, кто был рядом с ним вечером 12 февраля, и воздержаться от оскорбительных комментариев.

Читайте также в сюжете: Крушение вертолета над Телецким озером

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Комментарии

13.02.2017 09:23
месный

в том то и дело что знали потому и коментируют так

0  0
13.02.2017 09:28
- гость -

...

0  0
13.02.2017 09:47
Димон

а что тут комментировать та?
в тридцатиградусный мороз полетели на легком робинсоне
сами решились на серьезный риск и прекрасно это знали

0  0
13.02.2017 09:48
ИМХО

Соболезную

0  0
13.02.2017 09:54
- гость -

По данным с одного федерального сайта, вертолет был перегружен и за штурвалом мог быть Анатолий.
Уже родилась благородная версия, мол, эвакуировали заболевшего пневмонией сотрудника заповедника. Ага.
Но лаже если так, то вертолет вез 6 человек, или даже 8, если дети Ракитских все же были с ними.
Слишком много слухов

0  0
13.02.2017 09:56
- гость -

Димон 09:47 "в тридцатиградусный мороз полетели"

"Скорость ветра составляла 2-7 метров в секунду с порывами до 14 метров. Что касается ночной температуры воздуха, то она определяется показателем -10…-15 градусов"

Погода нормальная была, вот и гадай теперь, что произошло...

0  0
13.02.2017 09:57
- гость -

Чего вы его хороните-то так быстро?
"соболезнования", "знали"...
Не удивлюсь, если он еще всех нас переживет.

0  0
13.02.2017 10:05
ИГ

А почему амик выражает соболезнования? еще ни кого не нашли, поэтому рано хоронить.

0  0
13.02.2017 10:06
- гость -

А Телецкое озеро покрывается зимой льдом?

0  0
13.02.2017 10:13
- гость -

13.02.2017 10:06 - а зачем ему покрываться? оно круглый год ждет своих героев, то катерок прихватит, то горе купальщиков, то рыбачков.....

0  0
13.02.2017 10:16
- гость -

гость - 10:13
Если в воду упали, это одно, если есть лед, то могли сесть на него - как вариант спасения

0  0
13.02.2017 10:22
гео

Википедию откройте, пишут что как правило не покрывается льдом.

0  0
13.02.2017 10:22
Пироженка

То,что люди попали в такую беду конечно жаль. Родным и близким сил вынести всё это.

0  2
13.02.2017 10:33
- гость -

хоронит не только Амик, уже и в Википедии дата смерти указана.

0  0
13.02.2017 10:35
Пироженка

В водах Телецкого и в тёплое то время года потерпевшие крушение редко выживали, а тут зимой.

0  0
13.02.2017 10:43
Л.



13.02.2017 10:05
ИГ

Ну это мы привикли, что соболезнования выражают только близким умерших, в реале вдумайтесь, близкие пропавших сейчас болеют и переживают за потерпевших, поэтому вполне можно и СОБОЛЕЗНОВАТЬ, то есть сопереживать вместе с ними, не смотря на то что не нашли ни тел, ни живых. Так что Амик все верно написал.

0  0
13.02.2017 10:56
- гость -

когда есть надежда, не соболезнуют

0  0
13.02.2017 11:18
- гость -

Дай Бог, чтобы произошло чудо.

0  0
13.02.2017 11:36
ви

Оно уже произошло

0  0
13.02.2017 11:42
Ru.бaнок

Кто -то мрет от боярышника, кто в ДТП, кто на дне Телецкого,итог он один...
А работать с его конторами в РА было просто,не разу не кидали,сабж-человек слова!

0  0
13.02.2017 17:43
Коренной житель АК

Он что жил в чемале? И на ночь глядя полетел на телецкое?

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