Вечером в воскресенье, 12 февраля, в районе Телецкого озера в Республике Алтай потерпел крушение вертолет "Робинсон". На борту кроме пилота было четыре пассажира. Среди них известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных.
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Анатолий Николаевич Банных является генеральным директором финансово-промышленной группы "Сибма", в состав которой входит и информационное агентство "Амител".
Спасатели нашли место предполагаемого крушения, однако само судно и его пассажиры пока не найдены. Неизвестно, остался ли кто-то в живых.
Amic.ru выражает соболезнования близким пропавших. Мы вместе со всеми надеемся на чудо.
В течение нескольких дней Amic.ru не будет публиковать развлекательный контент. Просим наших читателей с уважением отнестись к чувствам людей, близко знаюших Анатолия Николаевича и всех, кто был рядом с ним вечером 12 февраля, и воздержаться от оскорбительных комментариев.
Комментарии
в том то и дело что знали потому и коментируют так
...
а что тут комментировать та?
в тридцатиградусный мороз полетели на легком робинсоне
сами решились на серьезный риск и прекрасно это знали
Соболезную
По данным с одного федерального сайта, вертолет был перегружен и за штурвалом мог быть Анатолий.
Уже родилась благородная версия, мол, эвакуировали заболевшего пневмонией сотрудника заповедника. Ага.
Но лаже если так, то вертолет вез 6 человек, или даже 8, если дети Ракитских все же были с ними.
Слишком много слухов
Димон 09:47 "в тридцатиградусный мороз полетели"
"Скорость ветра составляла 2-7 метров в секунду с порывами до 14 метров. Что касается ночной температуры воздуха, то она определяется показателем -10…-15 градусов"
Погода нормальная была, вот и гадай теперь, что произошло...
Чего вы его хороните-то так быстро?
"соболезнования", "знали"...
Не удивлюсь, если он еще всех нас переживет.
А почему амик выражает соболезнования? еще ни кого не нашли, поэтому рано хоронить.
А Телецкое озеро покрывается зимой льдом?
13.02.2017 10:06 - а зачем ему покрываться? оно круглый год ждет своих героев, то катерок прихватит, то горе купальщиков, то рыбачков.....
гость - 10:13
Если в воду упали, это одно, если есть лед, то могли сесть на него - как вариант спасения
Википедию откройте, пишут что как правило не покрывается льдом.
То,что люди попали в такую беду конечно жаль. Родным и близким сил вынести всё это.
хоронит не только Амик, уже и в Википедии дата смерти указана.
В водах Телецкого и в тёплое то время года потерпевшие крушение редко выживали, а тут зимой.
13.02.2017 10:05
ИГ
Ну это мы привикли, что соболезнования выражают только близким умерших, в реале вдумайтесь, близкие пропавших сейчас болеют и переживают за потерпевших, поэтому вполне можно и СОБОЛЕЗНОВАТЬ, то есть сопереживать вместе с ними, не смотря на то что не нашли ни тел, ни живых. Так что Амик все верно написал.
когда есть надежда, не соболезнуют
Дай Бог, чтобы произошло чудо.
Оно уже произошло
Кто -то мрет от боярышника, кто в ДТП, кто на дне Телецкого,итог он один...
А работать с его конторами в РА было просто,не разу не кидали,сабж-человек слова!
Он что жил в чемале? И на ночь глядя полетел на телецкое?