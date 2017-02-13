Фото: welcometoaltai.ru
Погодные условия называются в числе возможных причин крушения вертолета Robinson в акватории Телецкого озера.
Напомним, что падение летательного аппарата произошло вечером 12 февраля в Турочакском районе.
Согласно информации Горно-Алтайского ЦГМС, в ночь на понедельник на побережье Телецкого озера наблюдалась облачность (3-8 баллов). Также в сообщении синоптиков отмечалось, что в районе озера временами шел снег. Скорость ветра составляла 2-7 метров в секунду с порывами до 14 метров. Что касается ночной температуры воздуха, то она определяется показателем -10…-15 градусов.
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Также отметим, что, по информации Life.ru, проводить поиски упавшего вертолета в ночь мешал сильный шторм. Об этом, по информации издания, заявил начальник охраны Алтайского заповедника Сергей Ерофеев.
Отметим, что, помимо погодных условий, в качестве вероятных причин произошедшего называлась техническая неисправность вертолета или ошибка пилота.
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Согласно предварительной информации, на борту судна находились пять человек: бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская и парашютист Глеб Вореводин.
Комментарии
куда их черти носили?