Фото: rkg-paradigma.ru

Первые безвизовые туристы прилетели в Белоруссию после начала действия свободного пятидневного въезда для граждан 80 государств. В Госпогранкомитете (ГП) отметили, что Национальный аэропорт "Минск" работает в штатном режиме, никаких усилений персонала из-за начала действия безвизового режима не предусмотрено, передает ТАСС.

Начальник управления погранконтроля ГПК Олег Ляшук заявил: "Мы готовы к маневру своими силами". При этом он отметил, что все рабочие места и каналы сразу заполнят в случае очень активного направления прилета. Он также отметил, что отработана схема возврата лиц, въезд которых на территорию Белоруссии нежелателен.

В свою очередь, замминистра спорта и туризма Михаил Портной назвал безвизовый режим "прорывным шагом, жестом доброй воли". "Страна открыта", – приводит его слова агентство. По словам Портного, многократное увеличение туристов не ожидается в первые два-три месяца.

Отмечается, что первый безвизовый турист прибыл ночью 12 февраля на чартерном рейсе из Словакии и прошел пограничный контроль в аэропорту в 00:01 по местному времени. Первым безвизовым иностранцем днем на рейсе из Абу-Даби стала китаянка Ли Йенн, которой Портной прямо в аэропорту вручил букет из красных роз. Женщина, работающая авиадиспетчером, находится в республике впервые. Все пять дней она потратит на осмотр достопримечательностей Минска.

Напомним, Белоруссия, согласно январскому указу главы государства Александра Лукашенко, с 12 февраля ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, среди которых весь Европейский Союз, Соединенные Штаты и ряд азиатских стран. Приехать без визы можно на пять дней, при этом главным требованием является прилет и отлет через Национальный аэропорт "Минск".

Если турист проведет в стране более пяти дней, он может получить предупреждение или штраф до 50 базовых величин (до €550) с депортацией или без нее. Если у иностранца есть важная причина, по которой ему придется уехать из Белоруссии позже, например болезнь, то санкции применяться не будут. Однако в таком случае необходимо обратиться в отдел по гражданству и миграции, чтобы оформить выездную визу.