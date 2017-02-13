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Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер рассказал о доказательствах различных фальсификаций, которые имели место на выборах главы Белого дома в прошлом году.

"Белый дом предоставил огромное количество доказательств в отношении обмана избирателей, то, что голосовали люди, проживающие более чем в одном штате", – цитирует "Коммерсант" слова Миллера, ссылаясь на ABC news.

В частности, советник Трампа упомянул о фактах "голосования" уже умерших людей, а также голосования жителей, не имеющих американского гражданства.

"Есть огромное количество людей, не являющихся гражданами страны, чьи голоса были зарегистрированы на выборах", – подчеркнул советник президента.

По его словам, США должны быть "в ужасе" от подобных фактов.