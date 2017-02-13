Фото: fedpress.ru
Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер рассказал о доказательствах различных фальсификаций, которые имели место на выборах главы Белого дома в прошлом году.
"Белый дом предоставил огромное количество доказательств в отношении обмана избирателей, то, что голосовали люди, проживающие более чем в одном штате", – цитирует "Коммерсант" слова Миллера, ссылаясь на ABC news.
В частности, советник Трампа упомянул о фактах "голосования" уже умерших людей, а также голосования жителей, не имеющих американского гражданства.
"Есть огромное количество людей, не являющихся гражданами страны, чьи голоса были зарегистрированы на выборах", – подчеркнул советник президента.
По его словам, США должны быть "в ужасе" от подобных фактов.
Комментарии
Слабаки. У нас 146% официально объявляют. А тут пару умерших проголосовало
Пузырек 13 февраля 2017 г. 10:38
"Слабаки. У нас 146% официально объявляют." - А можно ссылку? Хотя чего уж там. Давно известно, что это подделка оператора ТВ, который давно уже сбежал в Лондон, но "ты не рефлексуй, ты распространяй".
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Пузырь,Вы ящо ссыль на Цензор скиньте,все описаються от смеха!
Вы хотите сказать, что этого не показывали по телевизору? Мне жаль тебя, человек с кашей в голове
Нормальную ссыль гони,пузырёк зза баярки!
Да, я будучи малость мёртвым,тоже,голосовал за Донольда,крутой чуваг!
Надо бы заметить, что лидеры Европы со своими семьями имеющие двойное гражданство голосовали за К. Хилари. Правящая воровская элита Украины так же участвовала в выборах - через Вашингтон. Когда так все было налажено все обозначено и фигуры удобно расставлены. Но тут на политический подиум появляется непредсказуемая рыжая сомнительная личность и со своими тараканами в голове!
Зря его один бывший грушник его не пристрелил(взорвал)!
http://bookz.ru/authors/oruell-djordj/1984/1-1984.html
Клинтонша наверное реально раза в два меньше набрала
Агент кремля у руля сша))) Просто люди выбрали сами, им стыдно стало что обезьяна ими руководила, скоро и хохлы поймут, что ими свинья рулит