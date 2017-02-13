Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli
Власти Калифорнии объявили срочную эвакуацию людей, которые живут ниже плотины Оровилл, из-за угрозы обрушения водосброса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По данным властей, резервный водосброс может обрушиться в самое ближайшее время из-за повреждений в сооружении, которые вызвала эрозия. Подчеркивается, что уровень воды в озере Оровилл сильно повысился из-за обильных осадков текущей зимой после нескольких засушливых лет.
"Интерфакс" уточняет, что вода стала вытекать через резервный водосброс. Около недели назад проверка выявила промоину размером около 60 на 9 метров, которая продолжает расширяться.
Построенная в период с 1962 по 1968 год дамба Оровилл – самое высокое гидротехническое сооружение в Штатах, ее высота равна 230 метрам. Ниже по течению от плотины находится одноименный город, в котором проживают свыше 16 тысяч человек.
Video from Oroville, courtesy @kcranews live copter 3.#OrovilleDam #OrovilleSpillway pic.twitter.com/FuKBZ679Pu— King Zombie (@TotalZombie) 13 февраля 2017 г.
Комментарии
Я уже 3-4 дня слежу за этим событием. Еще до того как резервный водосброс задействовали, было понятно, что ситуация критическая. Ибо большое кол-во осадков и повреждение основного водосброса. Первые звоночки уже давно зазвенели.
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Ирония судьбы. Всего 1.5 года назад озеро пересыхало от фатального недостатка осадков. https://www.acgov.org/drought/images/Oroville-2015.jpg