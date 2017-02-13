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Власти Калифорнии объявили срочную эвакуацию людей, которые живут ниже плотины Оровилл, из-за угрозы обрушения водосброса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным властей, резервный водосброс может обрушиться в самое ближайшее время из-за повреждений в сооружении, которые вызвала эрозия. Подчеркивается, что уровень воды в озере Оровилл сильно повысился из-за обильных осадков текущей зимой после нескольких засушливых лет.

"Интерфакс" уточняет, что вода стала вытекать через резервный водосброс. Около недели назад проверка выявила промоину размером около 60 на 9 метров, которая продолжает расширяться.

Построенная в период с 1962 по 1968 год дамба Оровилл – самое высокое гидротехническое сооружение в Штатах, ее высота равна 230 метрам. Ниже по течению от плотины находится одноименный город, в котором проживают свыше 16 тысяч человек.