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Решение о возбуждении уголовного дела принято в связи с исчезновением над акваторией Телецкого озера вертолета Robinson R-66, сообщили в Западно-Сибирском управлении на транспорте Следственного комитета России.

"Учитывая, что связь с воздушным судном до настоящего времени отсутствует, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, принято решение о возбуждении уголовного дела", – указывают в ведомстве, уточняя, что делопроизводство начато по части 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Напомним, что в настоящее время в акватории Телецкого озера развернута поисковая операция.

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Данные о падении вертолета в озеро появились накануне вечером. По имеющейся информации, на борту летательного аппарата находились пять человек: бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская и парашютист Глеб Вореводин.