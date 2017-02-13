Фото: lentaregion.ru
Решение о возбуждении уголовного дела принято в связи с исчезновением над акваторией Телецкого озера вертолета Robinson R-66, сообщили в Западно-Сибирском управлении на транспорте Следственного комитета России.
"Учитывая, что связь с воздушным судном до настоящего времени отсутствует, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, принято решение о возбуждении уголовного дела", – указывают в ведомстве, уточняя, что делопроизводство начато по части 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Читайте также: Опубликован список пассажиров упавшего в Республике Алтай вертолета
Напомним, что в настоящее время в акватории Телецкого озера развернута поисковая операция.
Читайте также: Снег и ветер: какая погода была во время крушения вертолета на Алтае?
Данные о падении вертолета в озеро появились накануне вечером. По имеющейся информации, на борту летательного аппарата находились пять человек: бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская и парашютист Глеб Вореводин.
Комментарии
>> Уголовное дело возбудили...
Против кого?
Комментарии к новости: - гость - 13 февраля 2017 г. 10:40 >> Уголовное дело возбудили...
Против кого?
по факту...
Там глубина метров 200 шансов нет.
Вчера писали, что там были дети- мальчик и девочка, сегодня не пишут. Дети в безопасности, их не взяли на борт?
Не знал, что на этом вертолете можно летать ночью, так то в тех краях в 6 вечера темно
Надеюсь на чудо
- гость - 13 февраля 2017 г. 10:55 Там глубина метров 200 шансов нет. --- шансов на подъем обломков нет?
А что их понесло ?