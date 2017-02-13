Вечером 12 февраля 2017 года над озером Телецкое в Республике Алтай произошло крушение вертолета Robinson. На его борту, предположительно, находились пять человек: один пилот и четыре пассажира. В их числе и известный предприниматель Анатолий Банных. В настоящий момент идут поиски пропавшего воздушного судна и его пассажиров. О судьбе людей пока ничего не известно. К месту предполагаемого крушения спасателей доставляют на вертолетах. Так как с одной стороны озера находится заповедник, а с другой очень просто труднодоступная местность, горы и тайга. Зимой сюда можно добраться только по воздуху.

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