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Новости

Суровая красота Телецкого озера

, ИА "Амител"
Утром 13 февраля спасатели приступили к поискам потерпевшего крушение вертолета

Вечером 12 февраля 2017 года над озером Телецкое в Республике Алтай произошло крушение вертолета Robinson. На его борту, предположительно, находились пять человек: один пилот и четыре пассажира. В их числе и известный предприниматель Анатолий Банных. В настоящий момент идут поиски пропавшего воздушного судна и его пассажиров. О судьбе людей пока ничего не известно. К месту предполагаемого крушения спасателей доставляют на вертолетах. Так как с одной стороны озера находится  заповедник, а с другой очень просто труднодоступная местность, горы и тайга. Зимой сюда можно добраться только по воздуху.

Читайте также: Названы возможные причины крушения вертолета в Республике Алтай 

Смотрите суровую красоту этого удивительного озера в нашей фотоподборке.

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Комментарии

13.02.2017 15:04
- гость -

какой-то, мягко говоря, странный повод для того, чтобы полюбоваться красотами Телецкого озера

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13.02.2017 15:35
- гость -

Почему озеро не замершие?

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