Более полутора тысяч льготников Рубцовска вышли на митинг за отмену новых норм закона о льготах в Алтайском крае. Акция, организованная КПРФ, состоялась в субботу, 11 февраля.

На митинг, несмотря на мороз почти минус 30 градусов, вышло более полутора тысяч ветеранов труда, "семипалатинцев" и других льготников.

Поводом стало изменение закона Алтайского края о выплатах этим категориям в ноябре 2016 года.

В числе изменений — необходимость людей выбирать льготы только по одному статусу. Многие жители региона имеют одновременно несколько оснований для льготы, но теперь меры социальной поддержки они имеют право получать только по одному основанию. Если он ветеран труда и труженик тыла одновременно, то выбирает только один пакет мер. Хотя здесь есть некоторые исключения.

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Если "семипалатинец" является одновременно ветераном труда, тружеником тыла, то он имеет право на "семипалатинские льготы" и только краевую ежемесячную денежную выплату. Ранее они могли получать иные меры социальной поддержки, установленные для краевых льготных категорий граждан, в том числе и ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату ЖКУ.

В Рубцовске, по данным КПРФ, 11 тысяч человек имеют одновременно и звание "Ветеран труда", и удостоверение по семипалатинскому полигону категории "Б".

"В Рубцовске практически в каждой семье есть пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Льготы, получаемые данной категорией горожан, всегда были подспорьем для каждого "семипалатинца" и его семьи. За последние годы идет поэтапное сокращение данной льготы: не выдаются удостоверения, с января "семипалатинцам" предлагают добровольно отказаться от федеральной льготы для того, чтобы получать ЕДК как ветеран труда", — сказано в резолюции митинга.

В начале февраля рубцовские депутаты направили обращение в Алтайское краевое Заксобрание с просьбой пересмотреть закон и отменить его. Спикер АКЗС Александр Романенко заверил, что депутаты вернутся к обсуждению темы на сессии 22 февраля.

"Речь идет о том, чтобы лица, относящиеся к "семипалатинцам" группы "Б" и одновременно имеющие звание "Ветеран труда Алтайского края", могли помимо получения ежемесячной денежной выплаты как ветераны получать и компенсацию затрат на жилищно-коммунальные услуги", — цитирует Романенко пресс-служба администрации региона.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин дал поручение рассмотреть вопрос о расширении мер социальной поддержки "семипалатинцев", имеющих краевые льготные основания.