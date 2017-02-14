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Сибирский стоматологический форум пройдет в Красноярске

, ИА "Амител"
Семинары от известных стоматологов ждут гостей Сибирского стоматологического форума

С 1 по 3 марта в Красноярске пройдет крупнейший за Уралом Сибирский стоматологический форум. Для специалистов пройдут бесплатные семинары известных российских и зарубежных стоматологов.

В числе спикеров – известный специалист по имплантологии из Швейцарии – доктор Жан-Клод Пюип. Он расскажет о роли промышленной обработки поверхности для остеоинтеграции имплантатов, а также представит некоторые способы такой обработки.

  • Для специалистов выступит Тамара Шпак, врач стоматолог-терапевт высшей категории, член редакционной коллегии журнала "Эндодонтия". Она прочитает лекцию об эргономике эндодонтического оснащения, параметрах "рабочей длины" во время инструментальной обработки, ирригации и обтурации.
  • О рентгенодиагностике в эндодонтии расскажет врач-рентгенолог, руководитель Центра дентальной компьютерной томографии, руководитель рентгенологической службы сети стоматологических клиник "ПрезиДент" (г. Москвы) Алена Тойбахтина. Специалист представит слушателям нюансы применения КЛКТ в практике врача-пародонтолога, возможности нового оборудования, а также важные аспекты при подготовке рентген-кабинета к лицензированию и проверке Роспотребнадзора.
  • Роман Пиямов, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, специалист по лазерной стоматологии, также выступит на форуме. Он прочитает лекцию об особенностях применения лазеров в эстетической стоматологии и в стоматологической хирургии.
  • Также в числе спикеров Елена Мендоса, ассистент кафедры Клинической стоматологии №1 МГМСУ, руководитель учебного центра ЗАО "Протеко" (Москва), официальный лектор-консультант компании Тоkuyama Dental на территории РФ; Светлана Федюк, врач-стоматолог, призер Всероссийского конкурса по реставрации жевательных зубов (2006), лауреат полуфинала международного конкурса "Призма-чемпионат" по художественной реставрации (2008). Обладатель 3-х сертификатов по повышению квалификации в области прямой реставрации зубов на базе школы Дидье Дичи, Швецария (2012, 2013, 2015 гг.) Opinion Leader компании "Kuraray Noritake Dental lnc." в России.
  • С лекциями выступят Александр Хавенсон, стоматолог-хирург, имплантолог, представитель компании Sunstar Guidor (Швецария), лазер-тренер компании Sirona, Opinion Leader компании "Антожир", главный врач клиники "Ассоль-дент" (г. Канск); Александр Штеренберг, к.м.н., B.Sc. Ph.D., University of Toronto, Canada, практикующий хирург-стоматолог, лектор компании "Sunstar Guidor" (Zurich, Switzerland), консультант в Восточной Европе по вопросам клинического применения остеотропных материалов, член европейской ассоциации ортопедов.

Сибирский стоматологический форум будет работать с первого по третье марта в Красноярске. Одновременно будут работать масштабная выставка современного оборудования и материалов "Дентал Экспо. Красноярск" и II Сибирский конгресс по эстетической стоматологии.

Подробнее на сайте www.krasfair.ru
Место проведения: МВДЦ "Сибирь" (ул. Авиаторов, 19)

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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