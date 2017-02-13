Понедельник

13 февраля в 19:00 в антикафе "Три Кита" состоится театрально-музыкальный перформанс "Беспокойный день", где зрители окунутся в таинственный мир творчества Михаила Булгакова. Каждого пришедшего в этот вечер ожидает путешествие по самому загадочному и мистическому роману классика ''Мастер и Маргарита''.

Вторник

14 февраля барнаульцы будут отмечать День влюбленных, поэтому почти все мероприятия в городе посвятили этой теме. Так, в 18:00 в клубе Garage (ул. Г. Исакова, 149а) начнется вечеринка под названием Love is. С 19:99 до 21:00 в культурном пространстве Loft 24 (ул. Цеховая, 58) пройдет ART-PATY. Пришедшим предоставят 200 кв. м свободного пространства, на которых можно будет выразить себя через цвет. Организаторы подготовят для гостей бумагу, кисти, валики и много яркой краски. Для предварительной регистрации нужно позвонить по телефонам: +7 (913) 272-94-47 и +7 (923) 003-10-99. А в галерее "Бандероль" на мастер-классе у Евгении Октябрь предлагается написать картину вместе с любимым человеком. Здесь предоставят все материалы, а картину посетитель выбирает на свой вкус. Запись проходит по телефонам: +7 (3852) 22-61-02 или +7 (913) 260-69-95.

В Молодежном театре Алтая покажут лирическую драму о влюбленных по произведению Михаила Рощина "Валентин и Валентина", в драме зрителям представят комедию "Два ангела, четыре человека".

Среда

В филармонии выступит вокалистка, выходившая на сцену с такими легендами, как Koko Taylor, Son Seals, Denise LaSalle, Robben Ford, Coco Montoya, Billy Branch, Melvin Taylor, Sugar Blue, Mumford & Sons и многими другими. Блюзовая исполнительница Sharon Lewis, которую музыкальные критики называют восьмым чудом света, посетит с концертом краевую столицу и исполнит свои лучшие хиты для барнаульцев. Концерт начнется в 19:00.

Музкомедия порадует своих зрителей мюзиклом "Алые паруса", а театр драмы – самостоятельной работой артистки Ольги Любицкой "Очень простая история".

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В баре "Джем" пройдет трибьют-концерт песен Ляписа Трубецкого, а в театре драмы покажут третий сезон популярного шоу "ТАНЦЫ", над программой которого работали лучшие хореографы во главе с Мигелем. Зрители живьем увидят самые яркие и фееричные номера и полюбившихся им участников.

Четверг

В кинотеатрах барнаульцев ждут премьерные фильмы. Среди них картина "Великая стена" – своеобразная трактовка истории, в которой на Китай нападают загадочные мифические существа, российская комедия "Гуляй, Вася!", мультфильм-участник Каннского кинофестиваля "Красная черепаха" и немецкая трагикомедия "Несмотря ни на что".

В МТА можно будет посмотреть драму о детях блокадного Ленинграда "Война, беда, мечта и юность", а в драме стать свидетелем шекспировских страстей получится на спектакле "Укрощение строптивой".

Закончить вечер можно будет в баре "Джем", здесь пройдет вечеринка RосKallbaS, на которой выступят барнаульские и томские команды: "Реактивный Психоз", "3 дня до весны" и KALASHNIKOFF Band. Либо в Harat’s Pub на "Открытом микрофоне". Это шоу для тех, кто хочет попробовать себя в жанре стендап-комедии, проверить новый материал или же посмотреть, с чего начинается карьера любого стендап-комика. Выступить может любой желающий, вход свободный, но необходима предварительная запись в группе мероприятия.

Пятница

В библиотеке имени Вячеслава Шишкова в 17:00 барнаульский литератор Юлия Нифонтова презентует свою новую книгу прозы "12 самых страшных тайн", основанную на документальном материале и изданную в 2016 году в Барнауле и в канадском издательстве. Сюда вошла повесть "Мама, это не та больница!" и лучшие рассказы автора.

Погрузиться в мир одного из самых таинственных русских писателей – Николая Гоголя – получится в МТА, здесь пройдет показ повести "Шинель". В театре драмы представят спектакль по произведению Пушкина "Барышня-крестьянка", а в музкомедии – водевиль "Беда от нежного сердца".