Фото: independent.co.uk
Житель города Грац (Австрия) нашел в подвале своей новой квартиры 269,5 тысяч евро, пишет "Лента.ру" со ссылкой на газету Kronen Zeitung.
Уточняется, что 42-летний мужчина переехал в новое жилье в начале текущего года. Разбирая подвал, он увидел картонную коробку, в которой находились пачки банкнот номиналом 500 евро. Австриец обратился с находкой в полицию, так как предположил, что деньги могут быть связаны с криминалом.
В правоохранительных органах города подтвердили факт поступления обращения гражданина, однако не стали раскрывать подробности инцидента, сославшись на то, что расследование еще не завершено.
Комментарии
На чужие деньги, ноль внимания - вот это воспитание!!!
Однозначно, однажды за ними пришли и строго бы спросили: - "Где деньги, что тут лежали?" И началась бы карусель с головной болью с муками. А так, по существу он благоразумно,переложил ответственность на соответствующие органы своей власти, и спит себе спокойно.
Наш человек! )))))))
Однозначно, однажды за ним придут и спросят: - "Где деньги, что тут лежали?" И ... не поверят, что он передал их полиции и потребуют вернуть.
на месте хозяина денег, мне было бы пофиг, куда он их сдал. Взял - верни. А откуда они тут лежат - не твое собачье дело. Так что, пристрелить этого чудика при любом раскладе могут. Но, отдав их "хозяину", шансов выжить больше.
Только вот, кто окажется хозяином этих денег? Тут большой вопрос! Совершенно правильно и разумно поступил австриец не взявший на себя ответственность участвовать арбитром у барыг. Пусть забывчивые, теперь толпой идут в полицейский участок и там предъявляют каждый свои права на бабло.
Идиот. Свалил бы на Канары.
Если не смогут доказать, что деньги криминальные, то они ему будут обязаны их вернуть.
а почему бы их просто не положить на счет и одноврменно сообщить в полицию о том что нашел деньги. Пока ищут пусть проуценты набегают. потом вернул основную сумму денег, если хозяин найдется, а проценты его бы были))