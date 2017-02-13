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Житель города Грац (Австрия) нашел в подвале своей новой квартиры 269,5 тысяч евро, пишет "Лента.ру" со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

Уточняется, что 42-летний мужчина переехал в новое жилье в начале текущего года. Разбирая подвал, он увидел картонную коробку, в которой находились пачки банкнот номиналом 500 евро. Австриец обратился с находкой в полицию, так как предположил, что деньги могут быть связаны с криминалом.

В правоохранительных органах города подтвердили факт поступления обращения гражданина, однако не стали раскрывать подробности инцидента, сославшись на то, что расследование еще не завершено.