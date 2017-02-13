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Группа следователей выехала к месту предполагаемого крушения вертолета Robinson в Турочакском районе Республики Алтай.

"В настоящее время следственная группа в составе первого заместителя руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России и опытных следователей-криминалистов управления направляется к месту предполагаемого крушения вертолета", – сообщили в Западно-Сибирском управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, что в связи с пропажей воздушного судна принято решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас следователи уточняют личности граждан, находившихся на борту, а также выясняют детали полета и иные значимые для расследования уголовного дела сведения.

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Как сообщал портал Amic.ru, информация об исчезновении вертолета в районе акватории Телецкого озера появилась накануне вечером. В данный момент спасателями развернута поисковая операция.

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По предварительным данным, на борту летательного аппарата находились пять человек — известный предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, а также парашютист Глеб Вореводин.