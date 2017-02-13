Фото: odnastroka.ru
Группа следователей выехала к месту предполагаемого крушения вертолета Robinson в Турочакском районе Республики Алтай.
"В настоящее время следственная группа в составе первого заместителя руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России и опытных следователей-криминалистов управления направляется к месту предполагаемого крушения вертолета", – сообщили в Западно-Сибирском управлении на транспорте СК РФ.
Напомним, что в связи с пропажей воздушного судна принято решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас следователи уточняют личности граждан, находившихся на борту, а также выясняют детали полета и иные значимые для расследования уголовного дела сведения.
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Как сообщал портал Amic.ru, информация об исчезновении вертолета в районе акватории Телецкого озера появилась накануне вечером. В данный момент спасателями развернута поисковая операция.
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По предварительным данным, на борту летательного аппарата находились пять человек — известный предприниматель Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, а также парашютист Глеб Вореводин.
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"В настоящее время следственная группа в составе первого заместителя руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России и опытных следователей-криминалистов управления направляется к месту предполагаемого крушения вертолета", – сообщили в Западно-Сибирском управлении на транспорте СК РФ.
Ну понимаю спасатели, водолазы, а эти то что будут делать? В поисках участие принимать не будут, максимум по факту опишут поднятое со дна, рановато им туда, бычки что ли по берегу собирать?
Говорят тело жены пилота нашли...
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/02/13/n_9681593.shtml