Фото: newstracker.ru
Новосибирские следователи проверяют данные о том, что кондуктор автобуса якобы высадил в мороз второклассницу из автобуса, поскольку на ее карте не оказалось денег. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.
В СК отметили, что ранее СМИ сообщили о том, что утром 10 февраля в Новосибирске кондуктор автобуса №30 потребовал от восьмилетней девочки покинуть автобус из-за того, что на ее транспортной карте не осталось средств для оплаты проезда. Ребенок попросил разрешить ей бесплатно проехать до остановки, но кондуктор якобы попросил школьницу выйти. В итоге ей пришлось добираться до дома самостоятельно, отметили СМИ.
Портал "НГС.Новости" со ссылкой на мать девочки отмечает, что в день инцидента был сильный ветер и 18 градусов мороза. В итоге на следующий день второклассница заболела – у нее поднялась температура и начался кашель.
В данный момент следователи выясняют все обстоятельства, которые изложены в сообщении СМИ. "Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, при которых школьнице было предложено покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребенка на морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья девочки", — цитирует агентство сообщение СК.
Комментарии
Кондуктор, бесспорно, виноват. Но и мать девочки виновата не меньше, если не проверила есть ли деньги у ребенка на карте!
Мать наказать за плохое исполнение своих обязанностей, своим халатным отношением подвергла ребёнка опасности. Отправляешь 8милетнего ребёнка -проверь всё: деньги, одежду, обувь. А в такую погоду о проводить надо. Если кондукторы будут всех жалеть, то их уволят или они бесплатно будут работать, а случаи, что денег нет у пассажиров всё чаще. Наглеть не надо.
Причем здесь мать!!? Сразу видно что вышеотписавшиеся детей не имеют, ну потратила.
гостю в 11,53- ничего вам не видно! есть дети, и большие и маленькие! и прежде чем куда-то отправить все проверяем! и, как это скажите можно деньги с транспортной карты просто так потратить? На этой карте у ребенка всегда должно быть не меньше 100 рублей! А если нету- то вы плохие родители. Сами можете пешком пару-тройку остановок пройти, а ребенку обеспечь оплату для проезда.
Кроме родителей никто не виноват.
P.S. Дети есть
Ситуации разные бывают. Может были деньги, потратила, думая,что на тк есть деньги, а их там не оказалось. Кондуктор мог войти в положение, но нет блин, надо ребенка высадить. Такие жестокие все стали. Но я бы второклашку вообще в школу одну не отпустила)
Неизвестно какие обстоятельства в семье. А куда другие пассажиры смотрели, неужели никто не мог оплатить???
Да вообще виноваты производители карт! Нет и автоплатежа, ни оповещения, что осталось столько то денег ))))
Тут непосредственные участники инцидента: местная власть - опека; безденежная мать; кондуктор и администрация автобусного парка. Стоит заметить, что "безбожный случай", в зиму неоднократно уже повторяющийся.
-18, в городе. Да от магазина до магазина даже замерзнуть бы не успела. Еще и шоколадок бы наворовала, раз семья не благополучная.... А вот разок бы занялись органы опеки такими родителями, и случаев бы становилось меньше.
13.02.2017 12:04 - гость -
А что, человечность уже отменили?
13.02.2017 12:22 - гость -
Какие скоропалительные и далеко идущие выводы!
- гость - 13 февраля 2017 г. 11:59 гостю в 11,53- ничего вам не видно!
Видно что народ в погоне за якобы "престижными" школами, готовы отправить 7-летнего ребенка на другой конец города, а оправдано ли это?
- гость - 13 февраля 2017 г. 11:59 гостю в 11,53- ничего вам не видно! есть дети, и большие и маленькие!
Слушайте, не порите чушь, ничего вы не проверите и не пытайтесь, если конечно вы не замуштровали ребенка до состояния робота. Вот я своей деньги даю(немного, мелочь), наберет в школе каких то булочек, конфет которые ей сто лет не нужны, то же самое и здесь скорее всего...так что кондуктор негодяй, человеком надо быть.
Дети должны учиться в шаговой доступности. Точка. Родителей лишить родительских прав, ребёнка забрать в детдом. Точка.
Ну что с Точки взять? Точка она и есть точка.)))))))))
- гость - 13 февраля 2017 г. 13:01 13.02.2017 12:04 - гость - А что, человечность уже отменили? Нет, не отменили. Поэтому утречком бегите на остановку и кондукторам раздавайте дополнительные деньги, чтобы их не обвиняли, что не возят безденежных.
Слушайте, не порите чушь, ничего вы не проверите и не пытайтесь, если конечно вы не замуштровали ребенка до состояния робота. Вот я своей деньги даю(немного, мелочь), наберет в школе каких то булочек, конфет которые ей сто лет не нужны, то же самое и здесь скорее всего...так что кондуктор негодяй, человеком надо быть. Источник: © ИА "Амител"
Не порите чушь, ребёнку на карту деньги должны закинуть родители.Какие булочки?
У кондуктора свои дети есть - о чужих он заботиться не обязан. Развелось поколение "яжемать" - и ребенку ума дать не могут, и считают, что все им обязаны. Жалкие тэпэшки.
- гость - 13 февраля 2017 г. 14:20; 14:22; 14:34 ПОЛНОСТЬЮ С ВАМИ СОГЛАСЕН!!!!