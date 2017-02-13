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Новосибирские следователи проверяют данные о том, что кондуктор автобуса якобы высадил в мороз второклассницу из автобуса, поскольку на ее карте не оказалось денег. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.

В СК отметили, что ранее СМИ сообщили о том, что утром 10 февраля в Новосибирске кондуктор автобуса №30 потребовал от восьмилетней девочки покинуть автобус из-за того, что на ее транспортной карте не осталось средств для оплаты проезда. Ребенок попросил разрешить ей бесплатно проехать до остановки, но кондуктор якобы попросил школьницу выйти. В итоге ей пришлось добираться до дома самостоятельно, отметили СМИ.

Портал "НГС.Новости" со ссылкой на мать девочки отмечает, что в день инцидента был сильный ветер и 18 градусов мороза. В итоге на следующий день второклассница заболела – у нее поднялась температура и начался кашель.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства, которые изложены в сообщении СМИ. "Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, при которых школьнице было предложено покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребенка на морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья девочки", — цитирует агентство сообщение СК.