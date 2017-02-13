Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш, сообщает ТАСС.

По данным информационного агентства, перед крушением вертолет совершал посадку на кордоне Кокши. С этой точки Robinson вылетел 12 февраля около 20.20 и вскоре потерпел крушение на Телецком озере. В настоящее время в акватории Телецкого озера развернута поисковая операция.

По имеющейся информации, на борту летательного аппарата находились пять человек: бизнесмен Анатолий Банных, представитель руководства комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская и парашютист Глеб Вореводин. По факту пропажи воздушного судна Западно-Сибирское управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело. Группа следователей уже выехала к месту предполагаемого крушения вертолета Robinson в Турочакском районе Республики Алтай.