"Прийти к фитнесу никогда не рано и не поздно", – утверждают специалисты, и они правы. В любом возрасте женщина хочет нравиться не только окружающим, но и самой себе. Поэтому в фитнес-центр "Нордика" может смело идти и юная девочка, и взрослая женщина. Этот клуб создан специально для прекрасного пола, поэтому здесь будет комфортно всем без исключения.

Фитнес-центр "Нордика" – это небольшой, но уютный тренажерный зал, укомплектованный кардио- и силовыми тренажерами, также есть релакс-зона, где можно прекрасно расслабиться после трудового дня и восстановиться после тренировки.

С каждой новой посетительницей разговаривает тренер, выясняет ее цели, расспрашивает о состоянии здоровья, а потом назначает программу тренировок и дает рекомендации по питанию. Если вы уже давно не занимались спортом (или не занимались им вообще), то первый месяц занятий будет представлять собой общий комплекс. Мышцам нужно привыкнуть к новому графику, а вам самой – полюбить тренировки и приготовиться к стопроцентному достижению цели. Через месяц тренер подберет индивидуальную программу, и тогда начнется самое интересное – создание тела, о котором мечтают многие.

Главное преимущество фитнес-центра "Нордика" – уникальная атмосфера. Некоторые девушки не ходят в спортивные центры из-за того, что стесняются своей фигуры или усталого вида после работы или учебы. Здесь это просто неважно – девушки приходят сюда работать над собой, и атмосфера этому способствует.

Благодаря спорту можно убежать от депрессии в прямом смысле этого слова. В "Нордике" нет возрастных и эмоциональных рамок. Абсолютно любая девушка будет желанным гостем в фитнес-центре. Также гости зала могут не только заниматься на тренажерах, но и попробовать себя в аквааэробике.

Фитнес-центр "Нордика" находится по адресу: пр. Ленина, 155а, ТЦ ”Норд-Вест" (правое крыло). Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: 77-99-80, 69-87-72 или в официальной группе "ВКонтакте".

Режим работы тренажерного зала:

понедельник – пятница с 8:30 до 22:00;

суббота с 9:00 до 15:00;

воскресенье – ВЫХОДНОЙ

АкваАэробика запись в группы (утро, день, вечер), тел. 572537